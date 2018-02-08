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Авиаудары в Сирии, архивное фото

Американская коалиция нанесла удар по сторонникам Асада в Сирии

© REUTERS/ Bassam Khabieh
Новости
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Удары были нанесены, чтобы отразить акт агрессии в отношении коалиционных и партнерских сил США, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*, заявили в командовании американской коалиции.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Американская коалицаия по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявила о нанесенном ответном ударе по сирийским военным после того, как проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, сообщает РИА Новости.

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"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ*, но оставляют за собой право на самозащиту.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.

Сирийская оппозиция в апреле 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, возложив ответственность за это на правительственные войска Сирии. После этого США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.




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