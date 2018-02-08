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Бриллиант

Лучшими друзьями криптовалюты в Израиле станут бриллианты

© AFP 2018/ CHRIS J RATCLIFFE
Новости
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Собственная криптовалюта, обеспеченная бриллиантами, будет выпущена одной из самых крупных бирж в мире, израильской алмазной биржей.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Криптовалюта, обеспеченная бриллиантами, будет иметь две разновидности — Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut, используемая для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка, сообщает РИА Новости.

Бизнесмен держит в руках монету биткойн
CC0 / Pixabay
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"Новая криптовалюта… будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и отображаться в качестве обновляемого индикатора в торговом зале и на различных торговых интернет-сайтах наряду с другими национальными и международными экономическими показателями", — сообщила биржа.

По данным СМИ, стоимость Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами, имеющимися в распоряжении торговой площадки,что должно сделать ее привлекательной по сравнению с 1,4 тысячи криптовалют, которые существуют в мире.




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