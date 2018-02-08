Лучшими друзьями криптовалюты в Израиле станут бриллианты

Собственная криптовалюта, обеспеченная бриллиантами, будет выпущена одной из самых крупных бирж в мире, израильской алмазной биржей.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Криптовалюта, обеспеченная бриллиантами, будет иметь две разновидности — Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut, используемая для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка, сообщает РИА Новости. CC0 / Pixabay Кто намайнил больше всех: Forbes назвал криптовалютных миллионеров

"Новая криптовалюта… будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и отображаться в качестве обновляемого индикатора в торговом зале и на различных торговых интернет-сайтах наряду с другими национальными и международными экономическими показателями", — сообщила биржа.

По данным СМИ, стоимость Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами, имеющимися в распоряжении торговой площадки,что должно сделать ее привлекательной по сравнению с 1,4 тысячи криптовалют, которые существуют в мире.