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Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким

Путин и Эрдоган договорились о следующем саммите по Сирии

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом в четверг.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Главы России и Турции договорились о проведении второго саммита лидеров России, Турции и Ирана по вопросам Сирии в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

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© Sputnik. Дмитрий Виноградов
Турция и Россия объединят усилия в зонах деэскалации в Сирии

Отмечается, что Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Африне, где проводится операция ВС Турции, и в Идлибе, объявленном зоной деэскалации.

Лидеры стран в ходе телефонного разговора также договорились усилить координацию действий ВС и спецслужб России и Турции в борьбе с террористами.

Подчеркивается, что оба президента отметили значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Кроме того, в ходе разговора были обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

В Сочи 30 января прошел конгресс сирийского национального диалога. Главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.




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