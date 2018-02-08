Такого никто не покажет: российская гимнастка даст видеоотчет с Олимпиады-2018

Видеодневник олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун в проекте "ТОК" позволит пользователям Рунета окунуться в атмосферу зимних Игр-2018 в Пхенчхане в режиме online.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Эксклюзив с места событий вместе с участницей Олимпийских игр в Пхенчхане "+1 в Корее с Ритой Мамун" смогут увидеть и пользователи крупнейшей социальной сети ВКонтакте, сообщает РИА Новости.

Вместе с титулованной спортсменкой пользователи Рунета окунутся в атмосферу зимних Игр-2018, пообщаются с болельщиками, спортсменами и туристами. Одним словом, увидят все то, что не покажет ни один телеканал.

"Всем привет, я Рита Мамун и я еду на Олимпийские игры в Корею. Всю ситуацию, которая сложилась вокруг наших олимпийцев, я считаю очень несправедливой. Но я безумно рада за тех ребят, которых допустили. Так вот, я поеду на зимнюю Олимпиаду в Корее, чтобы поддержать наших ребят, показать и рассказать вам о том, что происходит за пределами стадионов", — приветствует своих подписчиков спортсменка.

Эксклюзивные видеоотчеты Маргариты Мамун из Кореи будут доступны подписчикам "ТОК", а также будут публиковаться на сайте РИА Новости. Видеоконтент также будет доступен на странице флагмана "Россия сегодня" РИА Новости в ВК.

© Фото: Анна Екомасова Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун

Маргарита Мамун — звезда художественной гимнастики — олимпийская чемпионка (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира, трехкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013), а также двукратный серебряный призер национального чемпионата (2014, 2016).

"ТОК" – видеопроект МИА "Россия сегодня", адаптированный под мобильные устройства. С момента своего запуска в сентябре 2017 года видео "ТОКа" набрали более 100 миллионов просмотров.

Прямые трансляции с Олимпийских игр в Пхенчхане запланированы с 18 по 25 февраля на странице "ТОК" в ВКонтакте.