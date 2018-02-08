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Похудеть с кружкой в руках: ученые-биологи нашли пользу в пиве

© REUTERS/ Michaela Rehle
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"Пенный" напиток обладает особыми свойствами, которые положительно влияют на борьбу с лишним весом, нормализацию давления и не только. Американские биологи выявили и изучили источник такого эффекта.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Вещество в хмеле — ксантогумол — улучшает углеводный и липидные обмены, таким образом, употребление пива может положительно отразиться на здоровье человека, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на статью медицинского информационного журнала Scientific Reports.

В результатах исследования американских биологов университета Орегон подробно описывается анализ данного вещества.

"Метаболические превращения могли быть потенциально опасными для человека. Мы провели исследования: оценили воздействие ксантогумола и его гидрогенизированных производных на мышах, которых кормили едой с высоким содержанием жиров. Таким образом, изучая поведение и состояние лабораторных мышей в течение 13 недель, вводя им дозы ксантогумола, убедились, что ксантогумол улучшает углеводный и липидные обмены". 

Из-за специального рациона грызуны начали страдать метаболическим синдромом — комплексом нарушений обмена веществ. После получения доз производных ксантогумола у мышей выявлялась низкая инсулинорезистентность (фактор риска диабета второго типа) и резистентность лептина (гормон, регулирующий энергетический обмен).

Также ученые выявили у грызунов улучшение когнитивных функций. Ученые сообщают, что ксантогумол нетоксичен.

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"Спустя 13 недель грызуны подверглись эвтаназии. Были произведены анализ крови, исследование состояние печени и скелетных мышц. Вещество оказалось нетоксичным для печени грызунов, неблагоприятных эффектов не было", — сообщили ученые.

Необходимой нормой ксантогумола для положительного эффекта на состоянии здоровья человека, ученые называют 180 миллиграммов. Однако в самом пиве его концентрация гораздо ниже. В литре пива содержится порядка 0,034 миллиграммов.

О пользе пива ранее говорили и японские ученые. Они утверждали, что регулярное употребление напитка снижает риск заболеть раком.




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