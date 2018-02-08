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Виталий Мутко

Мартовские игры: Мутко рассказал об альтернативе Олимпиаде

© Sputnik. Максим Богодвид
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По поручению президента России, в ближайшее время выйдет распоряжение правительства о проведении в марте альтернативных игр для спортсменов, не попавших на Игры-2018.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Альтернативные игры для спортсменов, не участвующих в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, пройдут в марте в разных городах России, будут приглашены  спортсмены из других стран, сообщает Р-Спорт со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"График Министерство спорта подработает, объявит вместе с федерациями. Я думаю, что это будет уже после Олимпийских игр, в марте, пройдут в марте месяце. В разных городах, потому что мы делаем их открытыми", — отметил Мутко.

По его словам, на соревнованиях будут представлены такие виды спорта, как биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, бобслей.

"Те, в которых мы ущемлены, и практически есть возможность провести здесь открытые соревнования, дать возможность ребятам посоревноваться", — подытожил он.




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