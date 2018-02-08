Российские болельщики "вывели на свет" штаб-квартиру WADA

В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, а спортсменам, которые не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие под нейтральным флагом.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA в канадском Монреале в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов, сообщает РИА Новости.

Видео с места опубликовал канал SportHeart в YouTube.

"Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь", — говорится в комментарии в начале видео.

Последняя фраза из комментария проецировалась на стену напротив штаб квартиры. Ролик сняли в январе.

В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, однако спортсменам, которые никогда не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие в играх под нейтральным флагом.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. МОК тем не менее отказался допустить до игр в Пхенчхане 13 из них. Комитет также объявил о планах подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS.

WADA в свою очередь выразило "серьезную обеспокоенность" вердиктом CAS и поддержало стремление МОК его оспорить.