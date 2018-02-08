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Передача подписей в поддержку регистрации Г. Явлинского на выборах президента РФ

Список пополнился: ЦИК России зарегистрировал еще двух кандидатов

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Все сдавшие подписи претенденты на пост президента России успешно преодолели этап регистрации.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Центризбирком России зарегистрировал последних кандидатов в президенты на предстоящих выборах — Ксению Собчак и Максима Сурайкина, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России. В общей сложности в избирательный бюллетень попали восемь человек.

За регистрацию Собчак проголосовали 11 членов комиссии, один воздержался. Сама Собчак на регистрацию не явилась, удостоверение передали ее доверенному лицу. Ксения Собчак выдвигается от непарламентской партии "Гражданская инициатива".

Телеведущая должна была собрать в свою поддержку не менее ста тысяч подписей избирателей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи.  798 подписей, а это 1,33 процента, ЦИК признал недействительными, что ниже допустимого предела брака (пяти процентов).

Передача подписей в поддержку регистрации Г. Явлинского на выборах президента РФ
© Sputnik. Илья Питалев
ЦИК России завершил прием подписей от кандидатов в президенты

Позже ЦИК зарегистрировал Максима Сурайкина, выдвинутого "Коммунистами России". В результате проверок комиссия отбраковала 2234 подписи (3,72 процента). Сурайкин присутствовал на заседании и лично получил удостоверение о регистрации.

Таким образом, в избирательный бюллетень попали восемь человек: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".

Выборы президента состоятся 18 марта.




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