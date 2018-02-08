Толстякам здесь не место: за что увольняют таджикских милиционеров

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Лишний вес стал поводом отстранения двадцати сотрудников МВД Таджикистана от должностей в 2017 году, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на министра внутренних дел Рамазона Рахимзода.

"Приказ об увольнении из органов внутренних дел Таджикистана сотрудников, имеющих лишний вес, остается в силе. Из-за лишнего веса 20 сотрудников МВД в минувшем году были отстранены от занимаемых должностей… Им дан срок для приведения своих параметров в определенную норму, после чего они будут восстановлены в должности", — сказал он.

В декабре 2016 года министр внутренних дел Таджикистана издал приказ, согласно которому сотрудники, оказавшиеся под угрозой увольнения из-за лишнего веса, в течение месяца должны были сбросить лишние килограммы. Те, кто не успел похудеть в срок, были уволены.

Кроме того, МВД издало нормативы соотношения роста и веса для своих сотрудников, например, при росте 170 сантиметров вес не должен превышать 75 килограммов.

По данным пресс-службы министерства, все сотрудники МВД три раза в неделю бегают кросс в пять километров и плавают в бассейне.