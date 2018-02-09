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Олимпийский парк в Пхенчхане

Сестра Ким Чен Ына прибыла в Пхенчхан для участия в открытии Олимпиады

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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В субботу делегация будет участвовать в обеде, который пройдет по приглашению южнокорейского президента в Сеуле. В воскресенье она вернется на родину.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыла в южнокорейский аэропорт Инчхон в составе высокопоставленной делегации, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

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Делегацию возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам. Формально он считается главой государства. В составе делегации, прибывшей в Южную Корею спецрейсом, 22 человека. Внимание СМИ приковано к Ким Ё Чжон – сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына. Она отвечает за вопросы пропаганды в Северной Корее.

Как ожидается, делегация направится в Пхенчхан, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, а затем по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ким Ён Нам посетит торжественный ужин, на котором также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В субботу делегация будет участвовать в обеде, который пройдет по приглашению южнокорейского президента в Сеуле. В воскресенье она вернется на родину.

В Олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр "Самджиён". Он дважды выступит в Южной Корее в Сеуле и в Канныне на мероприятиях, посвященных проведению Олимпиады.




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