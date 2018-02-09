WhatsApp Pay тестируют разработчики

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Мессенджер WhatsApp собирается запустить собственную платежную систему WhatsApp Pay, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Российскую газету.

Тестирование новой возможности было запущено в Индии, в данный момент систему переводов контролирует Резервный банк Индии. С мессенджером будут сотрудничать сразу несколько индийских банков, переводы будут поддерживать интерфейс UPI.

Нововведение официально станет доступно для пользователей из Индии в первом квартале 2018 года. Пока неизвестно, когда владельцы аккаунтов из других стран смогут совершать переводы с помощью новой платежной системы.