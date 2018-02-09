Лохматые найденыши: новорожденных медвежат нашли в Новой Москве

Новорожденные медвежата сидели в коробке возле мусорного контейнера. Каким образом медвежата оказались в пределах поселка неизвестно. Сотрудники биологической станции "Чистый лес" в тверской области намерены адаптировать к привычной для них среде.

СУХУМ, 9 фев Sputnik. Двух новорожденных медвежат обнаружил житель поселка Марьино в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского департамента природопользования. Сотрудники этого ведомства временно приютили зверят, затем передали их в надежные руки.

"​У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним", — отметил глава департамента Антон Кульбачевский.

После реабилитации медвежата смогут вернуться в живую природу.

В департаменте также уточнили, что несколько лет назад в природные условия вернули еще одну медведицу Викторию, которую нашли на территории ТиНАО.