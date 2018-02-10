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Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Американец пришел на открытие Олимпиады с российским флагом

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (11)
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Болельщик из США развернул российский флаг на трибуне во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Житель Окленда Филип Вахуда хотел поддержать российских спортсменов Антона Шипулина и Виктора Ана, которые в числе других сильнейших атлетов из России не получили приглашение на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По информации телеканала, американец пронес триколор с изображением орла и надписью "Россия" и развернул на трибуне.

"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — передает слова мужчины RT.

Ранее МОК объявил о возможности допуска к Олимпиаде в Пхенчхане российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). В итоге в заявке оказалось 169 атлетов из России. Ряд ведущих российских спортсменов не получили приглашения от МОК.

В последующем неприглашенные атлеты из России обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов.
Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (11)



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