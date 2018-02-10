Барциц о спортивном арбитражном суде: марионетка третьих сил

В пятницу 9 февраля CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Марионеткой Запада назвал Спортивный Арбитражный суд (CAS) в студии радио Sputnik Абхазия вице-президент Олимпийского комитета Абхазии, судья международной категории Валерий Барциц.

"Спортивный арбитражный суд – это же марионетка, на которую действуют какие-то третьи силы. МОК и другие давят на них и указывают, что делать", — сказал Барциц и подчеркнул, что Россия непременно добьется в будущем реабилитации ее спортсменов и возможности выступать под государственным флагом страны.

По мнению Барциц, Российская Федерация должна была бойкотировать Олимпийские игры в Пхенчхане и не отправлять туда спортивную делегацию.

"Я считаю, что делегация из России не должна была ехать на ОИ. Раз России объявили такой бойкот, то и она должна была отказаться от участия в играх под нейтральным флагом", — считает он.

Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии не согласен с решением спортсменов из России, которые согласились участвовать в ОИ в Пхенчхане. По его мнению, они должны были поддержать своих коллег, которых незаслуженно обвинили в применении допинга.

Особое сожаление Валерий Барциц выразил в адрес российских параолимпийцев, которые тоже подверглись санкциям со стороны Олимпийского комитета, что, уверен он, говорит о политизированности ОИ.

"Сегодня спорт превратили в политику. МОК сегодня возглавляют далекие от спорта люди. На Олимпиаде в Пхенчхане российским спортсменам будет вдвойне тяжело. Судейская коллегия будет против российских спортсменов, всячески будет их давить и снижать баллы", — сказал Барциц.

9 февраля прошла церемония открытия Олимпийских игр в Южной Корее. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.