Скажи мне, кто твой друг: собачий флешмоб набирает обороты в Сети

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Питомец настолько похоже имитировал своего хозяина, что сам Лиам Райс, спровоцировавший флешмоб, высказал смелое предположение: может быть, в теле Луны на самом деле прячется человек, сообщает РИА Новости.
I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL— Liam Rice (@Li4mricee) 8 февраля 2018 г.
Твит с селфи собрал более 500 тысяч лайков, и пока одни пользователи нахваливали героев фото, другие начали активно выкладывать аналогичные снимки со своими питомцами.
same pic.twitter.com/F5xtISVrUF— emilyy (@emilyy_nicolee) 9 февраля 2018 г.
"У меня так же".
Same here pic.twitter.com/BAWHpxHp3f— Cas (@cassandrandrade) 9 февраля 2018 г.
"Тут то же самое".
9 февраля 2018 г.
"Мой песик любит позировать на камеру".
My doggo loves posing for the camera 😍 pic.twitter.com/mcVuM2OX6l— Xposed💥 (@uncensored_BB11) 9 февраля 2018 г.
"Я согласна".
I agree pic.twitter.com/6QzCPlpYoh— JAMSXD (@JAMSXD) 9 февраля 2018 г.
"То же самое! То есть прям один в один".
Same!!!! Like exactly the same! pic.twitter.com/ik9tBudMQ0— Dan Root (@GoogleBizTog) 9 февраля 2018 г.