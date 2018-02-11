Скажи мне, кто твой друг: собачий флешмоб набирает обороты в Сети

Пользователь Twitter Лиам Райс случайно спровоцировал флешмоб после того, как опубликовал несколько селфи со своей собакой породы хаски по кличке Луна.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Питомец настолько похоже имитировал своего хозяина, что сам Лиам Райс, спровоцировавший флешмоб, высказал смелое предположение: может быть, в теле Луны на самом деле прячется человек, сообщает РИА Новости.

I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL — Liam Rice (@Li4mricee) 8 февраля 2018 г.

​Твит с селфи собрал более 500 тысяч лайков, и пока одни пользователи нахваливали героев фото, другие начали активно выкладывать аналогичные снимки со своими питомцами.

"У меня так же".

​"Тут то же самое".

​"Мой песик любит позировать на камеру".

My doggo loves posing for the camera 😍 pic.twitter.com/mcVuM2OX6l — Xposed💥 (@uncensored_BB11) 9 февраля 2018 г.

​"Я согласна".

​"То же самое! То есть прям один в один".​