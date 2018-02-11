Россияне выходят на второе место в командном турнире ОИ

После исполнения фигуристками короткой программы в активе российской сборной 31 балл и второе место в командных соревнованиях.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Победа фигуристки Медведевой в короткой программе одиночниц вывела россиян на 2-е место в командном турнире Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Россиянка Евгения Медведева в воскресенье установила мировой рекорд по количеству баллов в короткой программе, получив за свой прокат 81,06 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (75,10 балла), замкнула тройку канадка Кейтлин Осмонд (71,38).

После исполнения фигуристками короткой программы в активе российской сборной 31 балл и второе место в командных соревнованиях. Первыми идут канадцы, набравшие 35 баллов. Замыкают тройку сильнейших фигуристы команды США (29 баллов).

Чемпионка Европы Алина Загитова заменит двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в произвольной программе в понедельник в рамках командного турнира Олимпиады-2018.