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Сирийские повстанцы

ООН назвала количество жертв от авиаударов в Сирии за первую неделю февраля

© AFP 2018/ Nazeer al-Khatib
Новости
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Все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, считает генеральный секретарь организации.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Около тысячи человек стали жертвами авиаударов в Сирии за первую неделю февраля, заявил о подсчетах ООН официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Истребители F-16
© AP Photo. Joseph Nair
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"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — Прим. ред.) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов", — говорится в заявлении.

По словам представителя генсека, Гутерреш говорит о необходимости немедленной деэскалации насилия без предварительных условий и демонстрации сдержанности.

"Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа", — заключил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.




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