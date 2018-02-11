ООН назвала количество жертв от авиаударов в Сирии за первую неделю февраля

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Около тысячи человек стали жертвами авиаударов в Сирии за первую неделю февраля, заявил о подсчетах ООН официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.
"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — Прим. ред.) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов", — говорится в заявлении.
По словам представителя генсека, Гутерреш говорит о необходимости немедленной деэскалации насилия без предварительных условий и демонстрации сдержанности.
"Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа", — заключил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.