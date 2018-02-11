В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148

На борту упавшего в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Упавший Ан-148 нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал источник в экстренных службах.

По его словам, самолет увидели с воздуха.

Непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральная вычислительная система (БЦВС) могло послужить причиной автоматической отмены запуска грузового корабля "Прогресс МС-08" к МКС, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.