Все пассажиры рухнувшего в Подмосковье Ан-148 погибли

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Все находившиеся на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 пассажиры погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли", — заявили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.