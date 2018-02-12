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Оператор системы tax free компания Global Blue

Выгодные покупки для туристов: российская таможенная система готова к tax free

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Граждане стран, не входящих в ЕАЭС, смогут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы страны. Система возврата суммы налога на добавленную стоимость в первую очередь заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik.  Работу по новой системе tax free Федеральная таможенная служба России начнет сразу после выхода соответствующего постановления правительства, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.

Для получения компенсации, иностранцу необходимо приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Затем необходимо обратиться в определенные магазины для получения документа (чека) на них. В перечень магазинов, где туристы смогут оформить tax free, входят крупные магазины, такие как ГУМ, ЦУМ, Crocus City Mall и Дом ленинградской торговли. Данный список проработал и предложил ранее Минпромторг.

"Задача таможни определена узкая – проставить отметку и проконтролировать, чтобы товар, который заявлен к возврату НДС, реально был вывезен. В целом администрирование возврата вывозного НДС закреплено за налоговой службой. Как известно, принципиальные решения приняты, как только постановление правительства выйдет – можно начинать работать", — сказал Давыдов.

По словам Давыдова, в настоящее время в России работает пять точек – три аэропорта в Москве, "Пулково" и "Сочи". Для запуска и внедрения новой системы, как уточнил Давыдов, не планируется привлечение внешнего ресурса.

Мамонтовский таможенный пост Щелковской таможни
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"Понадобятся люди, будем изыскивать внутренние резервы и перебрасывать с других участков, штатную численность под этот проект нам не добавляют, мы справимся за счет технологических решений", — уточнил Давыдов.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Первыми городами, в которых запускается система, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Воспользоваться возвратом НДС смогут граждане иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

До налаживания автоматизированного обмена соответствующей информацией, будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free.

Система tax free не распространяется на подакцизные товары. Правительство РФ вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.




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