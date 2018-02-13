Грузинский снайпер рассказал, кто причастен к убийствам на Майдане

Группа грузинских снайперов во время событий киевского майдана в 2014 году получила задание от советника экс-президента Грузии Саакашвили "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим".

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Грузинский снайпер Александр Ревазишвили, принимавший участие в событиях киевского майдана в феврале 2014 года, готов выступить с показаниями перед украинским правосудием и свидетельствовать, что нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей, сообщает РИА Новости.

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По словам грузинских снайперов, непосредственно принимавших участие в трагических событиях на майдане, оружие и приказ открыть огонь они получали от Пашинского.

Задачу снайперам из Грузии "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим", по словам военного Кобы Нергадзе, поставил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Нергадзе рассказал, что на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута»"отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.