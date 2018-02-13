13:55 13 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Ситуация в Киеве

Грузинский снайпер рассказал, кто причастен к убийствам на Майдане

© Sputnik. Андрей Стенин
Новости
Получить короткую ссылку
36 0 0

Группа грузинских снайперов во время событий киевского майдана в 2014 году получила задание от советника экс-президента Грузии Саакашвили "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим".

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Грузинский снайпер Александр Ревазишвили, принимавший участие в событиях киевского майдана в феврале 2014 года, готов выступить с показаниями перед украинским правосудием и свидетельствовать, что нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей, сообщает РИА Новости.

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По словам грузинских снайперов, непосредственно принимавших участие в трагических событиях на майдане, оружие и приказ открыть огонь они получали от Пашинского.

Задачу снайперам из Грузии "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим", по словам военного Кобы Нергадзе, поставил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Нергадзе рассказал, что на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута»"отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

  • Автобус на остановке
    Проезд на миллион

    Пассажирка автобуса в Астане, предъявившая поддельный пенсионный проездной билет, может заплатить штраф в почти пять миллионов тенге, а это порядка 15 тысяч долларов.

  • Работа за компьютером. Архивное фото
    За коммент ответишь!

    Депутат парламента Кыргызстана предлагает штрафовать пользователей социальных сетей на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику.

  • Мемориальный комплекс Хатынь открывали дважды
    "Хатынь" в камне

    Как создавался мемориальный комплекс "Хатынь" в память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    "Шпротный" ответ

    Премьер-министр Латвии призвал не боятся российских контрсанкций в ответ на принятие аналога "акта Магнитского" и привел в пример производителей шпрот.

  • Дикий кабан в лесу, архивное фото
    Свинопад

    Туши мертвых животных были найдены случайными прохожими в заброшенном торфянике Дучяй; глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы подтвердил причину смерти от АЧС

  • Телевидение
    Присмотр за просмотром

    Глава Координационного совета по теле- и радиовещанию Молдовы рассказал о том, как будут следить за соблюдением закона, запрещающего российские телепередачи.

  • Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото
    Недолет

    Рейс авиакомпании "Уральских авиалиний", который должен был прибыть в Екатеринбург сегодня рано утром, задержан в столице Таджикистана на 15 часов.

  • Туристы в Бухаре
    Тур-посол

    Узбекистан намерен назначить в России специального "туристического" посла, который будет "зазывать" россиян посетить среднеазиатскую страну.

  • Агент секретной службы.
    Низкий сорт

    Эстонские журналисты, ведущие еженедельной воскресной аналитической передачи, раскритиковали доклад местной разведки, посвященный России.

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Клубнично-шоколадное начало масленицы
Шоколадное начало Масленицы: готовим "черное солнце" с клубникой и творогом
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia