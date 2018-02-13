Центробанк России назвал сумму хищений в результате хакерских атак в 2017

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Одиннадцать успешных атак на российские банки произвели хакеры в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей, отмечается в презентации зампреда ЦБ.

"Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11", — сказал он, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

© Sputnik. Владимир Трефилов Сбербанк России и МВД России объединили усилия в борьбе с хакерами

Также он отметил, что 8 из 11 пострадавших организаций являются участниками информационного обмена с ФинЦЕРТом, который направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям с указанием конкретных электронным почтовых адресов, с которых поступали письма группы Cobalt.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ, FinCERT) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременное их информирование со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в конце сентября прошлого года сообщил журналистам, что российские банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю, причем мошенникам интересны не только финансовые организации из топ-100, но и не столь крупные участники рынка. Самым используемым мошенниками вирусом, по его словам, стал Cobalt Strike. Позже в ноябре Сычев отметил, что массовые атаки вирусов-шифровальщиков, произошедшие в 2017 году, практически не затронули финансовую систему России.