Еврокомиссар Московиси: с банковской тайной в Европе покончено

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Договоренности об обмене информацией уже подписаны между четырьмя странами, сообщил в понедельник Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, выступая на канале France2, сообщает РИА Новости.

"Договоренности об обмене информацией подписаны между Швейцарией, Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако. Если кто-то открывает счет в одном из банков стран счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", — уточнил в своем выступлении еврокомиссар.

Таким образом, как заявил Московиси, "с банковской тайной в Европе покончено".

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

В начале февраля еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявлял, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС в начале года "черном списке" налоговых гаваней, в Европе все еще остаются "черные дыры" в сфере налогового администрирования.