Британские СМИ опубликовали исследования агентства 89up о "попытках России" повлиять на исход референдума. Главными "виновниками" выхода Великобритании из ЕС пиарщики считают телеканал RT и агентство Sputnik

СУХУМ, 13 фев —Sputnik. Заявление британской компании 89up о "значительном влиянии" телеканала и агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") на исход референдума по выходу Великобритании из ЕС прокомментировала РИА Новости главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Британские пиарщики недопиарили преимущества Британии в ЕС и свалили свой провал на RT и Sputnik. Не могут смириться с тем, что их сограждане могут думать сами, читать что-то, кроме газеты "Таймс", и голосовать, как им хочется", — отметила Симоньян.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. 51,89% британцев проголосовали "за" независимость от ЕС.

Британское агентство 89up в своих исследованиях о "попытках России" повлиять на исход референдума анализировали публикации российских СМИ. В частности, особого внимания удостоились телеканал RT и Sputnik. По результатам исследований пиарщики пришли к мнению, что распространения российских СМИ в соцсетях оказали вчетверо большее влияние на Brexit, чем официальная кампания за выход Британии из ЕС.

© AP Photo. Alexander Zemlianichenko Симоньян о работе RT: позволяет людям увидеть события в мире под другим углом

Результаты данных исследований теперь изучают и в парламентских комитетах, участвующих в расследовании российского "вмешательства".

Вместе с тем, происхождение источников финансирования компании за выход Великобритании из ЕС (Vote Leave) расследовала и британская избирательная комиссия. Владельцы соцсетей получили письменные запросы по поводу соответствующей информации. В результате стало известно, что российские структуры потратили на рекламу, касающуюся голосования по Brexit на просторах Facebook чуть меньше доллара. В свою очередь Twitter заявил, что RT в указанный период потратил на рекламу тысячу долларов.

Обвинения в адрес России в попытках повлиять на выборы в разных странах не единичны. Россия неоднократно опровергала обвинения, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Компания 89up официально занимается услугами политического пиара и лоббирования. Ее финансировала неправительственная организация Best for Britain, которая в прошлом году получила более 400 тысяч фунтов стерлингов от миллиардера Джорджа Сороса.