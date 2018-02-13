Названа одна из причин крушения АН-148

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, по данным МАК "особая ситуация" стала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва от земли.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. На высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час, примерно через две с половиной минуты после отрыва от земли стала развиваться "особая ситуация", сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Межгосударственного авиационного комитета.

В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный), — уточняется в сообщении.

"По результатам предварительного анализа, катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с "обледенением ППД (приемники полного давления. — Прим. ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева".

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После расшифровки речевого самописца самолета, специалисты МАК смогут получить новые данные. Вместе с тем, в "Саратовских авиалиниях" заявили, что Ан-148 прошел стандартную проверку и был исправен. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". В ходе следствия, во время обыска офиса, были изъяты данные о крушении самолета.

Обломки Ан-148 разлетелись на площади более тридцать гектаров. Спасатели уже обнаружили почти полторы тысячи фрагментов тел и пятьсот обломков воздушного судна. 13 февраля все части разбившегося самолета для дальнейшей экспертизы отправят в Жуковский.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье. Жертвами катастрофы стали 71 человек, в том числе 65 пассажиров.