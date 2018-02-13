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США обвинили Россию и Китай в планах милитаризации космоса

© NASA.
Новости
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Милитаризация космоса в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Россия и Китай продвигают международные соглашения о неразмещении оружия в космосе, в которых, однако, не упоминаются многие виды оружия, что позволит этим государствам предпринимать попытки милитаризации космоса, заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс, сообщает РИА Новости.

"Россия и Китай продолжают публично и дипломатически продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об "отсутствии первого размещения" оружия в космосе. Однако многие виды оружия не будут рассматриваться в рамках таких предложений, что позволит им (России и Китаю) продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.




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