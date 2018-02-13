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Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото

Глава МИД Нидерландов ушел в отставку за день до визита в Россию

© AFP 2018/ Emmanuel Dunand
Новости
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Переговоры министра иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым были запланированы на среду.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра ушел в отставку за день до официального визита в Россию после того, как признал, что соврал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию RTL.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — цитирует RTL слова Зейлстры.

С 2014 года Зейлстра неоднократно говорил, что присутствовал на встрече с Путиным на его даче в 2006 году, и во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Глава МИД королевства заявил в интервью газете Volkskrant, что соврал об этой встрече. В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД. Нидерландский парламент для участия в дебатах вызвал премьер-министра страны.




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