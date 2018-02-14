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Госдума России призвала госдеятелей вести соцсети на английском

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Ведение соцсетей на английском призвано помочь в преодолении искажений и страшилок о России, которые навязываются западными СМИ.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Вести свои аккаунты в соцсетях на английском языке российских государственных деятелей призвал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат, печать, ТВ и радио все меньше интересуют людей и общество, и политики имеют возможность напрямую обращаться к людям через соцсети, как, например, президент США Дональд Трамп, "твиты которого читает весь мир мгновенно, прямо, без переработки и искажений".

"В России немало политиков и государственных деятелей, зарегистрированных в соцсетях. Но они пишут только по-русски и только для русскоязычной аудитории. Надо, чтобы они вышли в мир. Это совсем нетрудно: зарегистрироваться в соцсети, популярной в конкретной стране или группе стран, и напрямую писать людям о том, что происходит в России", — сказал Горелкин РИА Новости.

Горелкин уверен, что это будет действительно эффективно, и это достойная патриотическая реакция политиков "на попытки смешать с грязью нашу великую страну".




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