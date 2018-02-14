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Чайка на горе мусора

Мусороперерабатывающий завод за 23 миллиарда рублей построят в Сочи

© Sputnik. Pavel Lisitsyn
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Заседание правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления, возглавляемой заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным, состоялось в понедельник 13 февраля.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Мусороперерабатывающий завод построят в Сочи в 2018 году, сообщила пресс-служба администрации города Сочи на своем официальном сайте.

"Принято решение поддержать подготовку постановления правительства РФ, распространяющего льготный "зеленый тариф" на проект по созданию завода по термической переработке отходов в Сочи. В соответствии с поручением президента России постановление должно выйти не позднее 1 апреля текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы сочинской администрации.

Администрации курорта предписано произвести отбор земельного участка, соответствующего требованиям природоохранного законодательства, для строительства завода и провести публичные слушания по проекту строительства. По плану инвестиции в этот проект составят 23 миллиарда рублей.




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