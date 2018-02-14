Выявлены идентичные проблемы у АН-148 и лайнеров Sukhoi Superjet 100

За два дня сильных снегопадов на лайнерах Sukhoi Superjet 100 выявлено семь идентичных проблем.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. У лайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены идентичные с самолетом АН-148 неполадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Комерсант".

Телеграммы с данными об исследовании ранее были разосланы Росавиацией руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В Росавиации сообщают, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве во время снегопада.

Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Проблема выявлялась при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в аэродром вылета. При этом у Росавиации нет претензий к техническому состоянию самолета Sukhoi Superjet 100. Ведомство вместе с тем требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

По данным Международного авиационного комитета (МАК), крушение лайнера могло произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления.