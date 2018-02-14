14:18 14 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. День третий

Выявлены идентичные проблемы у АН-148 и лайнеров Sukhoi Superjet 100

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (8)
9 0 0

За два дня сильных снегопадов на лайнерах Sukhoi Superjet 100 выявлено семь идентичных проблем.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. У лайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены идентичные с самолетом АН-148 неполадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Комерсант".

Телеграммы с данными об исследовании ранее были разосланы Росавиацией руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в минувшее воскресенье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В Росавиации сообщают, что похожие проблемы нашли у самолетов SSJ 100 Аэрофлота 4-5 февраля в Москве во время снегопада.

Обломки на месте крушения самолета Ан-148
© REUTERS/ Stringer
Названа одна из причин крушения АН-148

Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Проблема выявлялась при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в аэродром вылета. При этом у Росавиации нет претензий к техническому состоянию самолета Sukhoi Superjet 100. Ведомство вместе с тем требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

По данным Международного авиационного комитета (МАК), крушение лайнера могло произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления.

Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (8)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковский сейф, архивное фото
    За "базар" ответят!

    Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Гей, литовцы!

    Депутат Европарламента от Литвы попросил правительство разъяснить, рассказывают ли детям в начальной школе сказки, пропагандирующие однополые браки.

  • Владелица отчищает свою машину от налипшего снега во время снегопада
    Снег на голову

    Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками.

  • Перед входом в пункт обмена валюты, архивное фото
    Валютный коридор

    Таджикистан откроет пункты обмена валюты на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, чтобы люди не пользовались услугами нелегальных обменников.

  • Автобус
    Спасение замерзающих

    В Павлодарской области Казахстана полицейские спасли 55 граждан Узбекистана, направлявшихся в Россию и оставшихся в степи из-за поломки автобуса.

  • Михаил Кылварт
    Аполитичный диктант

    Почему в Таллинне растет интерес к "Тотальному диктанту", и почему в этом мероприятии нет никакого политического подтекста, рассказал глава местного горсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Сара Джессика Паркер в Нью-Йорке
Гляжу в тебя как в зеркало: россиянки и их звездные двойники
Девушка в ледяном море
Закаляйся, будь здоров: девушка купается в ледяном море
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia