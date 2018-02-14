Песков рассказал, о чем был разговор Путина и Порошенко

Телефонный разговор между Путиным и Порошенко состоялся позавчера по инициативе Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Между главами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко состоялись телефонные переговоры, это подтвердили в Кремле, сообщает РИА Новости.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148. "Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", — отметил Песков.

В ходе переговоров президенты России и Украины обсудили выполнение Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — уточнил пресс-секретарь.