Проект о пожизненном наказании для педофилов рассмотрят в Госдуме России

Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение в Госдуму, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение. Более того, разработчики законопроекта предложили отменить сроки давности по таким преступлениям.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.

В документе, представленном разработчиками во главе с вице-спикером Ириной Яровой, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение. Разработчики законопроекта также предлагают отменить сроки давности по таким преступлениям, дополнив 78 статью Уголовного кодекса.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая и фракция "Справедливая Россия" заявили о поддержке данного документа.

"У нас были и более радикальные предложения… "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", — заявил зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов.

К разработке законопроекта по ужесточению меры наказания педофилов преступили в январе прошлого года. Под руководством Яровой в рабочей группе работали представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, ряда министерств, Института им. Сербского.

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В том, что подобный законопроект необходим судебной системы уверен и юрист Сергей Воронцов, однако он уверен, что провести законопроект не получится. Он отметил, что большинство педофилов — рецидивисты.

"Но вот пройдет ли такой законопроект? Вряд ли. Судебная система пытается изобразить гуманность, а согласно этому тезису, за такое преступление человека навсегда запирать в тюрьме нельзя. Поэтому инициатива провалится", — добавил Воронцов.

По словам юриста на практике получается так, что часть обвинений в педофилии доказать не получается — детские показания зачастую сбивчивы и не правдоподобны. Также, наряду с этим, адвокаты обвиняемых разваливают дела.