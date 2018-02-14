21:57 14 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпиада 2018. Зимний волейбол в Австрийском доме

В Пхенчхане презентовали новый зимний вид спорта

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (18)
14 0 0

Австрийцы в марте 2018 года примут первый чемпионат Европы по волейболу на снегу, а в Пхенчхане, они в качестве репетиции провели дебютный матч.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Новый вид спорта, волейбол на снегу, представили в олимпийском Пхенчхане, об этом сообщает в редакционном блоге на РИА Новости корреспондент Ильдар Сатдинов.

Презентация волейбола на снегу прошла в "Австрийском доме". Международная федерация волейбола (FIVB) активно продвигает этот сравнительно молодой вид спорта. И правила волейбола на снегу практически не отличаются от правил пляжного волейбола.

"Волейбол на снегу – это пляжный волейбол, только в термобелье", — делится наблюдениями корреспондент.

На заснеженную площадку вышли мастера своего дела – легенды классического волейбола бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, волейболистка сборной Южной Кореи Ким Ен Кун. От "пляжников" приняли вызов сыграть на снегу бразилец Эмануэль, австрийцы Николас Бергер, Штефани Швайгер и китаянка Сюэ Чэнь.

Олимпиада 2018. Зимний волейбол в Австрийском доме
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Олимпиада 2018. Зимний волейбол в Австрийском доме

Волейбол на снегу стремительно развивается во всем мире, и в России в частности. В 2012 году стартовала серия международных турниров, а в 2015 году Европейский тур по волейболу на снегу был включен в официальный календарь соревнований CEV. Министерство спорта России в 2016 году официально признала волейбол на снегу, а в 2017 году Сочи принял первый чемпионат России по этому виду спорта.

В 2026 году возможно официальное включение дисциплины в программу Игр.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (18)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Флаги Евросоюза, архивное фото
    "Культурное" оружие

    Что может помочь Евросоюзу укрепиться в Таджикистане и других странах Центральной Азии и бороться с влиянием России и Китая в регионе?

  • Электрическая подстанция
    Свет да любовь

    Таджикистан может начать поставлять электроэнергию в Узбекистан уже в первой половине текущего года – от чего зависят сроки?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Путину показали 2 самых дорогих за всю историю РФ и СССР алмаза
Путину показывают два самых дорогих алмаза, добытых в России
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia