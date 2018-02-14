В Пхенчхане презентовали новый зимний вид спорта

Австрийцы в марте 2018 года примут первый чемпионат Европы по волейболу на снегу, а в Пхенчхане, они в качестве репетиции провели дебютный матч.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Новый вид спорта, волейбол на снегу, представили в олимпийском Пхенчхане, об этом сообщает в редакционном блоге на РИА Новости корреспондент Ильдар Сатдинов.

Презентация волейбола на снегу прошла в "Австрийском доме". Международная федерация волейбола (FIVB) активно продвигает этот сравнительно молодой вид спорта. И правила волейбола на снегу практически не отличаются от правил пляжного волейбола.

"Волейбол на снегу – это пляжный волейбол, только в термобелье", — делится наблюдениями корреспондент.

На заснеженную площадку вышли мастера своего дела – легенды классического волейбола бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, волейболистка сборной Южной Кореи Ким Ен Кун. От "пляжников" приняли вызов сыграть на снегу бразилец Эмануэль, австрийцы Николас Бергер, Штефани Швайгер и китаянка Сюэ Чэнь.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Олимпиада 2018. Зимний волейбол в Австрийском доме

Волейбол на снегу стремительно развивается во всем мире, и в России в частности. В 2012 году стартовала серия международных турниров, а в 2015 году Европейский тур по волейболу на снегу был включен в официальный календарь соревнований CEV. Министерство спорта России в 2016 году официально признала волейбол на снегу, а в 2017 году Сочи принял первый чемпионат России по этому виду спорта.

В 2026 году возможно официальное включение дисциплины в программу Игр.