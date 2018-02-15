Семь человек погибло в результате стрельбы в школе во Флориде, сообщают СМИ

Ранее сообщалось, что в местный госпиталь доставлено 14 пострадавших.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

Общее число пострадавших и погибших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.

"Подозреваемый сейчас задержан полицией", — говорится в сообщении телеканала WSVN 7 News. Телеканал CNN также показал кадры, как полиция в наручниках сажает молодого человека в машину, предварительно обыскав его.

MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/EmZdGiSPIP — CBS News (@CBSNews) 14 февраля 2018 г.

Позднее эту информацию подтвердил шериф округа Бровард. "Стрелок задержан. Операция (полиции) продолжается", — говорится в сообщении шерифа на странице в Twitter.

Полиция уже опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, сообщал местный телеканал WSVN.