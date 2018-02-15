Стрелявший во Флориде подросток пытался затеряться в толпе

Жертвами стрельбы в школе американского города Паркленд стали 17 человек, по меньшей мере 16 человек получили ранения в результате стрельбы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Стрелявший в школе во Флориде подросток включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов и их было легче растреливать, на нем был противогаз. Он пытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

"Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор Билл Нельсон от штата Флорида в эфире телеканала.

Ранее шериф сообщил, что полиция задержала 19-летнего Николаса Круза, который был исключен из этой школы за нарушения дисциплины. Сообщается, что в момент задержания он был безоружен. Как ранее сообщил журналистам шериф округа, на месте преступления была обнаружена винтовка AR-15 и большое количество обойм.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.