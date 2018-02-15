10:16 15 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Пострадавший вследствие теракта в Нью-Йорке

Стрелявший во Флориде подросток пытался затеряться в толпе

© AP Photo. Mark Lennihan
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

Жертвами стрельбы в школе американского города Паркленд стали 17 человек, по меньшей мере 16 человек получили ранения в результате стрельбы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Стрелявший в школе во Флориде подросток включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов и их было легче растреливать, на нем был противогаз. Он пытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе, сообщает РИА Новости со ссылкой на  телеканал MSNBC.

"Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор Билл Нельсон от штата Флорида в эфире телеканала.

Ранее шериф сообщил, что полиция задержала 19-летнего Николаса Круза, который был исключен из этой школы за нарушения дисциплины. Сообщается, что в момент задержания он был безоружен. Как ранее сообщил журналистам шериф округа, на месте преступления была обнаружена винтовка AR-15 и большое количество обойм.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Флаги Евросоюза, архивное фото
    "Культурное" оружие

    Что может помочь Евросоюзу укрепиться в Таджикистане и других странах Центральной Азии и бороться с влиянием России и Китая в регионе?

  • Электрическая подстанция
    Свет да любовь

    Таджикистан может начать поставлять электроэнергию в Узбекистан уже в первой половине текущего года – от чего зависят сроки?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Путину показали 2 самых дорогих за всю историю РФ и СССР алмаза
Путину показывают два самых дорогих алмаза, добытых в России
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia