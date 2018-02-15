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Хакер

МИД Великобритании обвинил Россию в создании вируса NotPetya

© Fotolia/ Apops
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Атака вируса была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее задачей было нарушение работы организаций и компаний в Европе, считают в МИДе Великобритании.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. МИД Великобритании обвинил власти России в запуске кибератаки с использованием вируса NotPetya, сообщает РИА Новости. Каких-либо доказательств и источников информации не приведено.

IT-системы компаний в нескольких странах были поражены в июне прошлого года глобальной атакой вируса-вымогателя. В большей степени атака затронула Украину. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов. Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада.

хакер
© Sputnik. Владимир Трефилов
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По его словам, главной целью атаки были финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине, считает замминистра.

"Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", — говорится в заявлении.

Ранее эксперты Group-IB выяснили, что кибератаки вирусов-шифровальщиков NotPetya/ExPetr (атаковавшего в июне энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине) и BadRabbit (в октябре) были организованы одной хакерской группировкой. BadRabbit атаковал ряд федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые тем не менее не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.




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