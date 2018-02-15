Российского саночника отправляют домой с ОИ раньше срока

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Российский саночник Семен Павличенко заявил, что его без предупреждения, без объяснения причин отправляют домой с Олимпийских игр в Пхенчхане раньше запланированного срока, сообщает РИА Новости.

"Причины моего раннего отъезда нет, — заявил Павличенко по телефону. — Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался (смеется)".

Павличенко в воскресенье после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, в котором рассказал о проблемах внутри сборной России и о том, что не имел возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе из-за главного тренера команды Альберта Демченко. После этого Демченко в интервью РИА Новости сказал, что не находит понимания высказываниям Павличенко, предположив, что, возможно, они были произнесены на эмоциях.

"Семен — перспективный парень, хороший. Он подошел (к Олимпиаде) в нужной форме, но это его неправильное отношение и повлияло, может быть. И сейчас валить с больной головы на здоровую неправильно. Не знаю, зачем он наговорил… Парень разнервничался. Может, устал, переволновался — вот и высказал. Но такого, чтобы он для Репилова сани готовил, такого не было", — подчеркнул тренер.

Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат.