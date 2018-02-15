13:36 15 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпиада 2018. Санный спорт. Мужчины. Первый день

Российского саночника отправляют домой с ОИ раньше срока

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (19)
10 0 0

Саночник Семен Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Российский саночник Семен Павличенко заявил, что его без предупреждения, без объяснения причин отправляют домой с Олимпийских игр в Пхенчхане раньше запланированного срока, сообщает РИА Новости.

"Причины моего раннего отъезда нет, — заявил Павличенко по телефону. — Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался (смеется)".

Павличенко в воскресенье после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, в котором рассказал о проблемах внутри сборной России и о том, что не имел возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе из-за главного тренера команды Альберта Демченко. После этого Демченко в интервью РИА Новости сказал, что не находит понимания высказываниям Павличенко, предположив, что, возможно, они были произнесены на эмоциях.

"Семен — перспективный парень, хороший. Он подошел (к Олимпиаде) в нужной форме, но это его неправильное отношение и повлияло, может быть. И сейчас валить с больной головы на здоровую неправильно. Не знаю, зачем он наговорил… Парень разнервничался. Может, устал, переволновался — вот и высказал. Но такого, чтобы он для Репилова сани готовил, такого не было", — подчеркнул тренер.

Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (19)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголовное дело
    Банкирская язва

    "Отца" боевой "сибирской язвы" Кена Алибека прокуратура Киева заподозрила в пособничестве беглому казахстанскому олигарху.

  • Социальная сеть Facebook. Архивное фото
    Коммент преткновения

    Предложение депутата кыргызского парламента ввести штраф за критику в соцсетях вызвал дискуссию в республике – Sputnik выслушал доводы сторонников и противников.

  • Сотрудники минского ОМОН спасают А. Лебедько
    Спасительный ОМОН

    Как бойцы ОМОНа оказывали помощь лидеру старейшей оппозиционной партии Беларуси, с которым случился эпилептический припадок.

  • Экзамен.
    Некого учить

    За десять лет число учащихся в латвийских вузах сократилось почти на 40 процентов – учебные заведения недобирают студентов даже на бюджетные места.

  • Нийоле Садунайте
    Наказать педофила

    Литовская правозащитница Нийоле Садунайте рассказала, как педофилы держат в страхе всю страну, и почему молчит президент Даля Грибаускайте.

  • Дмитрий Иванов
    Учитель или диплом?

    Почему профессия учителя в Молдове больше никогда не будет престижной, и зачем педагогу обязательный диплом магистра – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Ракетные и артиллерийские стрельбы БПК Адмирал Виноградов в Японском море
"Адмирал Виноградов" выполняет ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia