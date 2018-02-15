Российские фильмы покажут на Берлинале-2018

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Российские киноленты "Довлатов", "Профиль", "Гофманиада" примут участие в 68 Берлинском кинофестивале и поборются за главный символ фестиваля — золотых и серебреных медведей, сообщает РИА Новости.

Картина режиссера Алексея Германа "Довлатов" рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. Действия относятся к началу 1970-х годов, разворачиваются в Ленинграде накануне эмиграции друга Довлатова — будущего Нобелевского лауреата по литературе поэта Иосифа Бродского.

© Фото: SAGA Кадр из фильма "Довлатов"

"Профиль" — новый фильм Тимура Бекмамбетова. Картина снята в Великобритании и США. В ней рассказывается об английской журналистке, которая расследует схемы вербовки и психологические приемы, используемые экстремистами в Сети.

© Sputnik. Владимир Трефилов Интервью с Евгением Мироновым и Тимуром Бекмамбетовым

"Гофманиада" — самая долгожданная премьера российской анимации. Это кукольный фильм, который снимался на "Союзмультфильме" с длительными перерывами почти 15 лет. В основе картины — сказки Э. Гофмана, куклы и декорации создал выдающийся художник и скульптор Михаил Шемякин.

© Sputnik. Владимир Песня Российская государственная анимационная студия "Союзмультфильм"

Наряду с кинофестивалем, с 19 по 21 февраля в Российском доме науки и культуры в Берлине также пройдут дни "Ленфильма", где покажут исторический детектив о Гражданской войне "Контрибуция", фильм о блокаде "Три дня до весны", музыкальную мелодраму "Птица", киноальманах "Петербург. Только по любви".