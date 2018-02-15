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Олимпиада 2018. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

Российский сноубордист сломал ногу в полуфинальном заезде на ОИ

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (20)
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Полуфинал с участием россиянина Николая Олюнина прошел в четверг.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Российский сноубордист Николай Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

Он получил травму во время прохождения дистанции. После падения Олюнин не смог подняться сам, его унесли на носилках и отправили в больницу.

Накануне из борьбы за медали в альпийской комбинации выбыл российский горнолыжник Павел Трихичев: он упал на трассе скоростного спуска. Как отметил его тренер Урбан Планиншек, травмы несерьезные, ничего не сломано.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (20)



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