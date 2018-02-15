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Мария Захарова

Захарова рассказала о гибели пяти россиян при ударе коалиции США в Сирии

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что речь не идет о российских военных.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Около пяти россиян могли погибнуть в результате удара коалицией во главе с США в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — отметила она.

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
© Sputnik. Михаил Алаеддин
Удары коалиции США по сирийской армии убили около ста бойцов

В результате удара ранения получили 25 человек. В Минобороны рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

Позднее появилась информация о том, что при авиаударе погиб активист "Другой России" Кирилл Ананьев. Об этом РИА Новости сообщил координатор организации Александр Аверин. Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. При этом официально военнослужащим он не был.




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