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Билборд с символикой выборов президента РФ 2018.

ЦИК России: дополнительные участки для выборов откроют в Абхазии

© Sputnik. Евгений Биятов
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Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 19 избирательных участках на территории республики.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Дополнительные зарубежные избирательные участки для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента России планируют открыть в Абхазии, Израиле и Молдавии, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

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В четверг в Центризбиркоме состоялось совещание с представителями российских дипломатических учреждений, которые будут отвечать за организацию выборов президента РФ на зарубежных участках в странах СНГ, Балтии, в Абхазии, Южной Осетии, Израиле, а также скандинавских странах — Финляндии, Швеции и Норвегии.

"Обнаружились определенные проблемы, любопытно, что ставили эти вопросы и по ходу тоже их решали; в частности, были поставлены вопросы о необходимости открытия дополнительных участков в Абхазии, в Израиле, в Молдове. Было сказано, что эти вопросы решаемые, и в течение двух дней, по крайней мере, до понедельника будут приняты соответствующие юридические решения", — рассказал Лихачев по итогам совещания.

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Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России 18 марта. В Молдавии ранее уже было образовано 27 избирательных участков для голосования россиян, в Абхазии — 19, а в Израиле — 13 таких участков.

Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что число зарубежных участков будут расширять, по ее словам, в итоге их количество может составить порядка 400. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом; согласно календарному плану кампании, в исключительных случаях избирательные участки за пределами РФ могут быть сформированы не позже 12 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Выборы президента России
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