ЦИК России: дополнительные участки для выборов откроют в Абхазии

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Дополнительные зарубежные избирательные участки для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента России планируют открыть в Абхазии, Израиле и Молдавии, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

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В четверг в Центризбиркоме состоялось совещание с представителями российских дипломатических учреждений, которые будут отвечать за организацию выборов президента РФ на зарубежных участках в странах СНГ, Балтии, в Абхазии, Южной Осетии, Израиле, а также скандинавских странах — Финляндии, Швеции и Норвегии.

"Обнаружились определенные проблемы, любопытно, что ставили эти вопросы и по ходу тоже их решали; в частности, были поставлены вопросы о необходимости открытия дополнительных участков в Абхазии, в Израиле, в Молдове. Было сказано, что эти вопросы решаемые, и в течение двух дней, по крайней мере, до понедельника будут приняты соответствующие юридические решения", — рассказал Лихачев по итогам совещания.

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Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России 18 марта. В Молдавии ранее уже было образовано 27 избирательных участков для голосования россиян, в Абхазии — 19, а в Израиле — 13 таких участков.

Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что число зарубежных участков будут расширять, по ее словам, в итоге их количество может составить порядка 400. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом; согласно календарному плану кампании, в исключительных случаях избирательные участки за пределами РФ могут быть сформированы не позже 12 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.