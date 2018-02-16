Церковь Англии предлагает прихожанам "Великий пластиковый пост"

Во время Великого поста в этом году Церковь Англии предлагает прихожанам отказаться от искушений: не брать в магазинах одноразовые пакеты, не пить из пластиковых бутылочек в мини-баре и поразмыслить об экологии

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Церковь Англии предложила верующим отказаться от пластиковых упаковок на время поста, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на The Independent.

В течение шести недель перед Пасхой англикане соблюдают пост, во время которого воздерживаются от развлечений и излишеств в еде, молятся, раскаиваются в своих грехах и помогают ближним. В этом году Церковь Англии предложила 42 приходам, которые в нее входят, "Великий пластиковый пост".

"Во время поста мы вспоминаем 40 дней, которые Иисус Христос провел в пустыне, борясь с искушениями. Это время, когда мы размышляем о том, зачем Бог дал нам жизнь. И в этом году мы предлагаем вам отказаться от одноразового пластика, чтобы воздержаться от действий, которые наносят вред Божьему творению", — написано на сайте церкви.

Верующим предлагают поразмыслить о том, сколько пластика они используют дома, в поездках, во время еды и питья и в одежде.

На каждый день поста предлагается собственное задание. К примеру, 16 февраля нужно прийти в магазин со своим пакетом, чтобы не брать одноразовый пластиковый, 21 февраля — купить свежий хлеб в бумажном, а не пластиковом пакете, 27 февраля — использовать бритву со сменными лезвиями, 2 марта — купить кусковое мыло мыло вместо жидкого в пластиковой бутылке, 13 марта — починить старую одежду и обувь, вместо того, чтобы выбросить их и купить новые, а 26 марта — заменить одноразовые ручки на перьевые или на карандаши.

"Избегайте закусок и напитков из мини-бара. Они не только невероятно дороги, но и продаются в пластиковых упаковках или бутылочках," — предлагает календарь поста 28 марта.

Церковь Англии напоминает, что с середины 1950-х годов в мире было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика. Этого хватит, чтобы покрыть всю территорию Великобритании пластиковым мусором десять раз подряд. Переработано было только 9% этого количества.

Цитата из Псалма 103: "Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими", — дополнена грустным замечанием, что к 2050 году в море может быть больше пластика, чем рыбы.

Рут Кинг, отвечающая за политику церкви в области окружающей среды, сказала, что "Великий пластиковый пост" — часть стремления христиан позаботиться о планете.