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Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

МОК ответил на вопрос о россиянах на последующих Олимпиадах

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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МОК отстранил Олимпийский комитет России, а спортсмены, которые получили индивидуальные приглашения на Игры-2018, выступают в статусе "олимпийских атлетов из России", таких спортсменов набралось 168.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Международный олимпийский комитета (МОК) пока не готов к решениям по российским спортсменам относительно последующих Олимпийских игр, заявил руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс, сообщает РИА Новости.

"К таким скоропалительным решениям мы не готовы", — ответил Адамс на вопрос, могут ли россиян отстранить от последующих Игр в целом или в каких-то отдельных видах.

МОК 5 декабря принял решение допустить "чистых" российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе под олимпийским флагом. При этом МОК без объяснения причин не прислал приглашения на Игры некоторым российским атлетам.

На летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России была допущена лишь частично, а паралимпийская российская команда была отстранена от Игр в полном составе.




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