Израиль испытал совместно с США комплекс для перехвата ракет в космосе

В конструкции испытанного в ночь на понедельник комплекса "Хец-3" реализован принципа hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Израиль при участии представителей США испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Twitter министерства обороны страны.

Испытанный комплекс способен перехватывать баллистические ракеты в космосе, говорится в сообщении.

Американское Агентство по противоракетной обороне также занималось разработкой комплекса, испытание которого прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

Как сообщили в минобороны, комплекс "Стрела-3" "выполнил свою задачу".

На вооружении израильских противоракетных сил, помимо "Хец-3", уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".