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Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. Матч за третье место

Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении российского керлингиста

© Sputnik. Владимир Песня
Новости
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (23)
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Бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого подозревают в применении допинга.

СУХУМ, 19 фев —Sputnik. Керлингист Александр Крушельницкий подозревается в применении допинга, дело в отношении спортсмена возбудили в Спортивном арбитражном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия
© Sputnik. Владимир Песня
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О том, когда пройдут слушания по делу Крушельницкого, пока не сообщается.

Ранее в воскресенье пресс-атташе команды Олимпийские спортсмены из России (OAR) Константин Выборнов сообщил, что российский спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пхенчхане, однако ни имя самого спортсмена, ни вид спорта, в котором он выступает, названы не были.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (23)

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