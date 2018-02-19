Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении российского керлингиста

СУХУМ, 19 фев —Sputnik. Керлингист Александр Крушельницкий подозревается в применении допинга, дело в отношении спортсмена возбудили в Спортивном арбитражном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

© Sputnik. Владимир Песня МОК о нарушении антидопинговых правил россиянином на ОИ: принято к сведению

О том, когда пройдут слушания по делу Крушельницкого, пока не сообщается.

Ранее в воскресенье пресс-атташе команды Олимпийские спортсмены из России (OAR) Константин Выборнов сообщил, что российский спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пхенчхане, однако ни имя самого спортсмена, ни вид спорта, в котором он выступает, названы не были.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.