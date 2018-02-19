Политолог рассказал, в чьих интересах могут быть новые санкции против России

СУХУМ 19 фев — Sputnik. За ограничительными мерами США прослеживаются экономические интересы Вашингтона, заявил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

Он отметил, что "Тиллерсон опирается на закон, принятый американским конгрессом, о принятии мер против тех, кто противостоит США".

© AFP 2018/ MANDEL NGAN Три сенатора США призвали Трампа ввести новые санкции против России

"За всем этим стоят экономические интересы. Они связаны – для США это характерно в целом – с созданием себе конкурентных преимуществ политическими средствами. В данном случае, мне кажется, США хотели бы усилить свои позиции, во-первых, в торговле вооружением. В январе они выпустили большой доклад, где рассыпались сами себе в комплиментах, насколько они хороши. Правда, оставили за скобками, что они сами организовали войну в Сирии и, соответственно, там возник больший спрос на вооружение. Другая сфера, где американцы хотели бы создать себе выгодные условия, это отрасль нефтедобычи и производство продуктов из нефти. Если намерения Тиллерсона будут реализованы, то, скорее всего, в этих областях – вряд ли это будет происходить в области прохладительных напитков или шоу-бизнеса", — отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что допускает введение новых санкций по отношению к России с целью защиты экономических интересов Вашингтона.

Тиллер пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции," — отметил Тиллерсон.

"Кремлевский список" опубликованный Минфином США в январе включил в себя все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Этот список не влечет автоматических санкций, он подразумевает, что ограничения могут быть введены в будущем.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".