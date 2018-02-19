18:14 19 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Флаг Соединенных Штатов Америки

Политолог рассказал, в чьих интересах могут быть новые санкции против России

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
37 0 0

США рассматривает введение новых санкций в отношении ряда лиц из России, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

СУХУМ 19 фев — Sputnik. За ограничительными мерами США прослеживаются экономические интересы Вашингтона, заявил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

Он отметил, что "Тиллерсон опирается на закон, принятый американским конгрессом, о принятии мер против тех, кто противостоит США".

Дональд Трамп
© AFP 2018/ MANDEL NGAN
Три сенатора США призвали Трампа ввести новые санкции против России

"За всем этим стоят экономические интересы. Они связаны – для США это характерно в целом – с созданием себе конкурентных преимуществ политическими средствами. В данном случае, мне кажется, США хотели бы усилить свои позиции, во-первых, в торговле вооружением. В январе они выпустили большой доклад, где рассыпались сами себе в комплиментах, насколько они хороши. Правда, оставили за скобками, что они сами организовали войну в Сирии и, соответственно, там возник больший спрос на вооружение. Другая сфера, где американцы хотели бы создать себе выгодные условия, это отрасль нефтедобычи и производство продуктов из нефти. Если намерения Тиллерсона будут реализованы, то, скорее всего, в этих областях – вряд ли это будет происходить в области прохладительных напитков или шоу-бизнеса", — отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что допускает введение новых санкций по отношению к России с целью защиты экономических интересов Вашингтона. 

Тиллер пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия
© Sputnik. Наталья Селиверстова
"Кремлевский доклад": гремлины против кремлинов

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции," — отметил Тиллерсон.

"Кремлевский список" опубликованный Минфином США в январе включил в себя все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Этот список не влечет автоматических санкций, он подразумевает, что ограничения могут быть введены в будущем.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

 

 

 

 

 

 

 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова
    Охота на оборотня

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
    Телефонный террорист

    Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Истребитель-перехватчик А-50У
Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia