18:14 19 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка отправляет голосовое сообщение

"Ростелеком" представил первую версию биометрической системы

© Фото: Depositphotos / Syda_Productions
Новости
Получить короткую ссылку
23 0 0

Распознавание личности будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением данных в единой биометрической системе.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу "Ростелеком" запустит в начале июля, сообщает РИА Новости.

Первую версию системы представил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов в пресс-центре МИА "Россия сегодня". К разработке системы приступили по инициативе Минсвязи и Центробанка. По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.

Систему уже тестируют более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.

Масштабы внедрения и применения программы в дальнейшем планируется расширить в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Майнинг биткоинов на видеокарте
© Fotolia/ Archy13
Время пришло: будет создана правовая база экономики будущего

Закон об удаленной идентификации клиентов банков был подписан в декабре Владимиром Путиным. Документ позволяет банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия. Согласно условиям работы системы человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет идти по уникальному номеру. Затем, работа клиента с банком будет вестись удаленно.

Распознавание будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением данных в единой биометрической системе.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова
    Охота на оборотня

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
    Телефонный террорист

    Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Истребитель-перехватчик А-50У
Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia