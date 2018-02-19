"Ростелеком" представил первую версию биометрической системы

Распознавание личности будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением данных в единой биометрической системе.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу "Ростелеком" запустит в начале июля, сообщает РИА Новости.

Первую версию системы представил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов в пресс-центре МИА "Россия сегодня". К разработке системы приступили по инициативе Минсвязи и Центробанка. По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.

Систему уже тестируют более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.

Масштабы внедрения и применения программы в дальнейшем планируется расширить в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Закон об удаленной идентификации клиентов банков был подписан в декабре Владимиром Путиным. Документ позволяет банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия. Согласно условиям работы системы человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет идти по уникальному номеру. Затем, работа клиента с банком будет вестись удаленно.

Распознавание будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации и подтверждением данных в единой биометрической системе.