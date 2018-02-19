Тренировка российской фигуристки Загитовой сорвана допинг-офицером

Тренировка была сорвана через несколько минут после начала, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Российская фигуристка Алина Загитова досрочно покинула официальную тренировку на Олимпиаде из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб команды фигуристов.

Загитова — одна из претенденток на золото Игр в женском одиночном катании, наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Она вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но ушла со льда уже через пять минут.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови", — рассказали в штабе российской команды.

После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать.

Ранее Загитова завоевала серебро командного турнира Игр.