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Олимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Женщины. Произвольная программа

Тренировка российской фигуристки Загитовой сорвана допинг-офицером

© Sputnik. Александр Вильф
Новости
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (24)
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Тренировка была сорвана через несколько минут после начала, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Российская фигуристка Алина Загитова досрочно покинула официальную тренировку на Олимпиаде из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб команды фигуристов.

Загитова — одна из претенденток на золото Игр в женском одиночном катании, наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Она вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но ушла со льда уже через пять минут.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови", — рассказали в штабе российской команды.

После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать.

Ранее Загитова завоевала серебро командного турнира Игр.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (24)



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