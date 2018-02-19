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Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра

Синабунг рассердился: вулкан на Суматре изверг пепел на рекордную высоту

© AFP 2018/ Satar Ginting
Новости
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Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера - это извержение на рекордную в этом году высоту, заявили в Национальном агентстве по вулканологии. Пепел не достиг до населенных пунктов.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. 

Агентство не сообщает об эвакуации из-за извержения, поскольку раскаленный пепел не достиг города Медан и территории аэропорта.

При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.

Индонезия является частью мощного тектонического разлома "Тихоокеанского огненного кольца". Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.




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