Синабунг рассердился: вулкан на Суматре изверг пепел на рекордную высоту

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Агентство не сообщает об эвакуации из-за извержения, поскольку раскаленный пепел не достиг города Медан и территории аэропорта.
#gunung #Sinabung Kembali #meletus Setinggi 5.000 Meter, Tidak Ada Korban Jiwa Kunjungi https://t.co/eskk9w9ePS — #ProKabar pic.twitter.com/cexs2QufsN— ProKabar.com (@prokabar) 19 февраля 2018 г.
При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.
Индонезия является частью мощного тектонического разлома "Тихоокеанского огненного кольца". Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
DETIK-DETIK MELETUSNYA GUNUNG SINABUNG, ANAK SEKOLAH NANGIS BERHAMBURAN. https://t.co/h5YZcHWKgl via @YouTube— KHAIRULLEON 🌐 (@khairulleon) 19 февраля 2018 г.