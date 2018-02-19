Синабунг рассердился: вулкан на Суматре изверг пепел на рекордную высоту

Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера - это извержение на рекордную в этом году высоту, заявили в Национальном агентстве по вулканологии. Пепел не достиг до населенных пунктов.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Агентство не сообщает об эвакуации из-за извержения, поскольку раскаленный пепел не достиг города Медан и территории аэропорта.

При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.