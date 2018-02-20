12:50 20 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Кот Мостик

Хороший праздник, но полнит: кот Мостик сел на диету после масленицы

© Фото: Кот Моста
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Кот Мостик, символ строительства моста через Керченский пролив, появился на контрольно-пропускном пункте в 2015 году, когда началась подготовка к строительству. Любитель вкусно поесть изрядно набрал в весе, лакомясь блинами на масленицу.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Коту Мостику, символу строительства моста через Керченский пролив,  придется "сесть" на креветочную диету, сообщает РИА Новсти. У популярного кота есть свой блог в Instagram.

"Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете!" — так подписана фотография кота-блогера, на которой довольный Мостик лежит рядом с тарелкой блинов.

Однако, не все подписчики "за" диету кота. Многие считают, что "хорошего котика должно быть много", и советуют не ограничивать себя ни в чем. А другие же, наоборот, советуют заняться котофитнессом и пробежкой по строящемуся мосту.  Среди активных подписчиков оказались и те, кто попросил кота-блогера поделиться секретом креветочной диеты.

Мостик ранее на своей страничке в Instagram "писал", что перепробовал много блинов с разными начинками, но больше всего понравились блины с прессованной сушеной икрой.

Аккаунт @cat_the_most ежедневно рассказывает интернет-аудитории о проводимых работах, делится оригинальными кадрами, проводит конкурсы, дарит подарки. У Мостика более 20 тысяч подписчиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым длинным в России: его протяженность составит 19 километров. Стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.

Мост будет введен в эксплуатацию предположительно в декабре 2018 года.

По теме

Кот Мостик первым перейдет через Керченский мост



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саша Дюркоп
    Стремительное развитие

    Генеральный секретарь Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA Саша Дюркоп рассказал о перспективах югоосетинского спорта.

  • Автомобильная дорога, фото из архива
    В путь-дорогу

    Президент Азербайджана распорядился построить новую автомобильную дорогу до границы с Россией – Sputnik узнал бюджет будущей стройки.

  • Взрыв в жилом доме в Ереване
    Взрывная волна

    Рано утром в одном из многоэтажных домов Еревана прогремел взрыв, в результате которого была разрушена несущая стена. Sputnik рассказал о последствиях ЧП.

  • Девушка держит в руках телефон
    Благородное похищение

    Адвокат из столицы Казахстана предлагает не считать похищение женщины с целью вступления в брак похищением человека.

  • Гашиш. Архивное фото
    Обломали кайф

    Правоохранительные органы Кыргызстана нашли в доме жителя Джалал-Абадской области почти 100 килограммов наркотических средств.

  • Автобусы МАЗ, архивное фото
    Белорусский извоз

    Автобусы марки МАЗ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу закупили 10 российских городов. Sputnik посчитал количество поставленных транспортных средств.

  • Центральный европейский банк
    Открестились

    В Брюсселе считают арест и обвинение в коррупции главы Банка Латвии, который также входит в правление Европейского Центробанка, внутренним делом страны.

  • Флаг-евробанкнота, архивное фото
    Не проблема

    Литовские экономисты отказались признать рост цен главной проблемой страны – Sputnik узнал, что на самом деле беспокоит экспертов.

  • Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
    Музыкальный подарок

    Ко Дню защитника Отечества Россия снова подарит Молдове ставший уже традиционным концерт "Посольство мастерства".

  • Наручники, архивное фото
    Флаговый арест

    Порядка десяти жителей Хатлонской области Таджикистана задержаны после того, как над крышами их домов были вывешены флаги ИГ.

  • Туристы с экскурсоводом
    Гид-парад

    Международный форум гидов пройдет в Узбекистане в рамках ежегодного празднования Всемирного дня экскурсоводов.

  • Яна Тоом
    "Травоядная" Европа

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что необходимо делать "травоядной" Европе "во времена хищников".

  • Саша Дюркоп
    Стремительное развитие

    Генеральный секретарь Конфедерации независимых футбольных ассоциаций ConIFA Саша Дюркоп рассказал о перспективах югоосетинского спорта.

  • Автомобильная дорога, фото из архива
    В путь-дорогу

    Президент Азербайджана распорядился построить новую автомобильную дорогу до границы с Россией – Sputnik узнал бюджет будущей стройки.

  • Взрыв в жилом доме в Ереване
    Взрывная волна

    Рано утром в одном из многоэтажных домов Еревана прогремел взрыв, в результате которого была разрушена несущая стена. Sputnik рассказал о последствиях ЧП.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Урок выживания: автоэкскурсия по опасным перекресткам Сухума
Урок выживания: "автоэкскурсия" по опасным перекресткам Сухума
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia