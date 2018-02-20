Хороший праздник, но полнит: кот Мостик сел на диету после масленицы

Кот Мостик, символ строительства моста через Керченский пролив, появился на контрольно-пропускном пункте в 2015 году, когда началась подготовка к строительству. Любитель вкусно поесть изрядно набрал в весе, лакомясь блинами на масленицу.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Коту Мостику, символу строительства моста через Керченский пролив, придется "сесть" на креветочную диету, сообщает РИА Новсти. У популярного кота есть свой блог в Instagram.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Фев 18, 2018 в 7:53 PST

"Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете!" — так подписана фотография кота-блогера, на которой довольный Мостик лежит рядом с тарелкой блинов.

Однако, не все подписчики "за" диету кота. Многие считают, что "хорошего котика должно быть много", и советуют не ограничивать себя ни в чем. А другие же, наоборот, советуют заняться котофитнессом и пробежкой по строящемуся мосту. Среди активных подписчиков оказались и те, кто попросил кота-блогера поделиться секретом креветочной диеты.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Фев 19, 2018 в 12:05 PST

Мостик ранее на своей страничке в Instagram "писал", что перепробовал много блинов с разными начинками, но больше всего понравились блины с прессованной сушеной икрой.

Аккаунт @cat_the_most ежедневно рассказывает интернет-аудитории о проводимых работах, делится оригинальными кадрами, проводит конкурсы, дарит подарки. У Мостика более 20 тысяч подписчиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым длинным в России: его протяженность составит 19 километров. Стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.

Мост будет введен в эксплуатацию предположительно в декабре 2018 года.